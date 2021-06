Auch die Grünen im Bundestag und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) übten Kritik. Grünen-Forstexperte Harald Ebner erklärte am Mittwoch in Berlin, Klöckner verteile lediglich Gelder nach dem "Gießkannenprinzip", ohne sie an "echte ökologische Kriterien" zu binden. So werde allein das "Besitzen von Wald" bezuschusst.