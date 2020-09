Bei nebligem Wetter war die Maschine vom Typ Sikorsky S-76 am Morgen (Ortszeit) abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Dieses Feuer habe es den Rettungskräften erschwert, zum Unglücksort zu gelangen, berichtete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf einen Sprecher.



Die Zeitung zitiert weitere Quellen, wonach der Hubschrauber in Orange County gestartet war, dem Wohnort Bryants im Südosten von Los Angeles, Calabasas liegt etwa 30 Kilometer westlich von der Stadt. Zahlreiche Fans versammelten sich noch am Vormittag vor dem Staples Center, der Heimat der Lakers, und trauerten um Bryant und legten Kränze nieder. In der Halle sollten am Abend die Grammys verliehen werden.