Um diesem Szenario zu begegnen, legt sich der 69-Jährige am Mittwoch in einer zugigen Halle in Bonn eine Schürze um. "Was koche ich heute?", fragt Winter. "Ah. Mandel-Couscous!" Eingeladen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), eine etwas graue Behörde, die aber eine Idee präsentieren will, die die Fantasie anregen soll: ein "Notfallkochbuch". Darin sollen Rezepte zu finden sein, die man in Krisenzeiten zubereiten kann.