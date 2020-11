Straßenbahnen kollidieren in Köln.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Straßenbahnen in Köln sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Laut Polizei wurden 18 Fahrgäste leicht und die beiden Bahnführer schwer verletzt. Die Zahl sei allerdings vorläufig, erklärte ein Sprecher. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten.



Der Unfall ereignete den Angaben zufolge am Morgen gegen 8.15 Uhr in der Kölner Innenstadt. Die Bahnen seien frontal gegeneinander gestoßen und dabei aus den Gleisen gesprungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.