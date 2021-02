"Es gibt sehr viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Eine davon ist der internationale Austausch zwischen den verschiedenen Behörden - das hat an dieser Stelle auch sehr gut geklappt. Wir betreiben auch eine sehr intelligente Waren-Analyse, die auch Waren-Bewegungen beobachtet, insbesondere an den Hotspots wie den großen Häfen und Flughäfen. Auch da gewinnt der Zoll Erkenntnisse und stellt Anomalien fest, die dann Kontrollmaßnahmen auslösen - wie in diesem Fall."