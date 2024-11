USA: Kolibakterien in Biokarotten - eine Person gestorben

Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien kontaminierten Karotten sind Dutzende Menschen in mehreren Bundesstaaten der USA erkrankt, eine Person ist an den Folgen der Infektion gestorben. Insgesamt seien 39 Menschen in 18 US-Staaten infiziert worden, nachdem sie Biokarotten und Babykarotten von Grimmway Farms gegessen hätten, teilte die US-Gesundheitsbehörde DCP am Sonntag mit. 15 von ihnen mussten den Angaben zufolge in Krankenhäusern behandelt werden.