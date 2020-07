Das gilt auch für das zweite große Problem: Die systematische Ermordung von Menschenrechtlern in Kolumbien. Die Menschenrechtsorganisation INDEPAZ zählte allein in diesem Jahr 140 ermordete Aktivistinnen und Aktivisten. Allein in den vergangenen Tagen wurden erneut mehrere Menschenrechtler getötet, berichten der Indigenen-Verband ONIC, Gewerkschaften und Kleinbauernverbände.