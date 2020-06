Carlos Lehder Rivas (Archivfoto)

Quelle: AP

Diese Woche hat die US-Justiz den Deutschkolumbianer überraschend freigelassen, er wird den Rest seines Lebens nun in Deutschland verbringen.



Seine Ankunft in Deutschland ging durch die Medien und lenkt den Blick auf ein Problem: Immer mehr ehemalige Drogenbosse aus den 1980er und 1990er Jahren haben in den USA oder in Kolumbien ihre Strafe abgesessen und kehren zurück auf die Bildfläche.