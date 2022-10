Hollywood trauert : Komiker Leslie Jordan gestorben

Während der Corona-Pandemie wurde der vielseitige Komiker mit dem launigen Südstaatenakzent unverhofft zum Social-Media-Star: Täglich postete er in seiner Heimatstadt auf Instagram Videos von sich, in denen er Anekdoten aus seiner Kindheit in Tennessee und das Hollywood-Leben erzählte oder lustige Mätzchen machte. "Jemand rief mich aus Kalifornien an und sagte: 'Oh, Süßer, du bist viral gegangen'", schilderte Jordan. "Und ich habe gesagt: 'Nein, nein, ich habe kein Covid. Ich bin nur in Tennessee'", ergänzte er augenzwinkernd.