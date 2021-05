Vulkanausbruch im Osten Kongos löst Panik aus

Unter den rund zwei Millionen Einwohnern von Goma brach am Samstagabend Panik aus. Tausende machten sich auf die Flucht zu Grenze in das benachbarte Ruanda, wo sie zunächst gestoppt wurden. Erst später öffneten die Behörden des Nachbarlandes die Grenze und ließen die Flüchtlinge passieren. In Goma brachen in der Nacht Unruhen im Zentralgefängnis aus.