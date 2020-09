Eine Straße in Hannover, während ein Gewitter vorüberzieht.

Quelle: dpa

Was macht der Klimawandel mit dem Wetter? Welche Folgen hat die Eisschmelze in der Arktis? Wie können Vorhersagen verbessert - etwa für Segler, die Gewitter auf hoher See möglichst umschiffen wollen - werden? Das Programm ist vielseitig beim Extremwetterkongress, der heute in Hamburg beginnt und drei Tage dauern wird. Das Grundproblem ist aber immer gleich: Weltweit nehmen Wetterextreme zu oder werden intensiver.