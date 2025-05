Konklave im Vatikan: Schwarzer Rauch - noch kein neuer Papst

Am zweiten Tag des Konklaves treibt in Rom viele die Frage um, warum es gestern so lange bis zum ersten schwarzen Rauch gedauert hat. Drei Hypothesen:

1. Vor dem Wahlgang mussten noch Verfahrungsfragen geklärt werden. "Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin musste als Leiter des Konklaves vor der Abstimmung erfragen, ob es noch offene Fragen zum Prozedere gibt", erklärt Jürgen Erbacher aus der ZDF-Redaktion Religion und Leben. "Da es für viele Kardinäle das erste Konklave ist, könnte es noch Gesprächsbedarf gegeben haben."

2. Die schiere Zahl der Kardinäle zog den Wahlgang in die Länge. "Bei diesem Konklave wählen so viele Kardinäle wie nie zuvor", sagt ZDF-Kirchenexperte Erbacher. Jeder Kardinal tritt mit seinem Stimmzettel einzeln vor den Altar, spricht eine Eidesformel und legt den Zettel in die Urne. Anschließend müssen die Stimmen ausgezählt werden. Bei 133 wahlberechtigen Kardinälen, von denen viele noch dazu unerfahrene Papstwähler sind, könnte das mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als erwartet.

3. Die Meditation vor dem ersten Wahlgang dauerte länger als geplant. Kardinal Raniero Cantalamessa, der vor der Abstimmung eine Meditation sprechen sollte, sei durchaus für längere Predigten bekannt, so Jürgen Erbacher. Dass dies allein die lange Zeit bis zum ersten schwarzen Rauch erklärt, hält Erbacher aber für unwahrscheinlich.