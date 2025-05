Weißer Rauch ist aufgestiegen: Beim Konklave ist ein neuer Papst gewählt. Verfolgen Sie das ZDF spezial zur Papstwahl hier live. 08.05.2025

Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt. Bei der Wahl im Vatikan haben sich die Kardinäle auf einen Nachfolger von Papst Franziskus geeinigt. Aus dem Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle stieg um 18:08 Uhr weißer Rauch auf - das Zeichen dafür, dass ein neuer Pontifex gewählt ist.

In Kürze wird vom Balkon des Petersdoms "Habemus Papam" verkündet werden ("Wir haben einen Papst"). Dann wird der Name sowie der selbst gewählte Papst-Name genannt, den der neue Pontifex tragen wird. Das neue Kirchenoberhaupt zeigt sich kurz darauf erstmals der Öffentlichkeit und spendet den päpstlichen Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis).

Papst gewählt: Jubel von Tausenden auf Petersplatz

Tausende auf dem Petersplatz jubelten, als das Rauchsignal der Kardinäle sichtbar wurde. Es bedeutet, dass mehr als zwei Drittel der wahlberechtigten Kardinäle für einen damit erfolgreichen Kandidaten gestimmt haben. Viele Menschen aus allen Teilen Roms strömten zum Vatikan , um den Namen des neuen Papstes zu erfahren und ihn zu sehen. Es waren laute Rufe "Viva il Papa" zu hören.

Andreas Postel, Leiter des ZDF-Studios in Rom, erklärt: "Hier auf dem Petersplatz ist die Aufregung groß. Um mich herum immer mehr Leute, strömen auf den Platz. Großer Jubel hier einmal durch die Menge." Der Autoverkehr wurde weiträumig umgelenkt. Die Glocken der Kirchen in Rom läuteten.

Kardinäle entschieden sich verhältnismäßig schnell

Papst-Vorgänger Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben - sein Nachfolger wurde nun verhältnismäßig schnell gekürt. Die Kardinäle waren erst am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in die Kapelle eingezogen, wo sie dann strikt abgeschottet von der Außenwelt berieten. Auch sie selbst durften keinerlei Kontakt nach draußen haben, auch in den Pausen und in der Nacht nicht. Damit dauerte seit den 1960er Jahren kein Konklave länger als drei Tage, auch dieses Mal nicht.

Dabei war das Wahlgremium mit 133 Kardinälen so groß wie noch nie. Am ersten Abend hatte es mehr als drei Stunden gedauert, bis erstmals schwarzer Rauch in den Abendhimmel über dem Vatikan stieg. Auch am zweiten Tag gab es zur Mittagsstunde, nach zwei weiteren Wahlgängen, noch einmal das Signal: keine Einigung. Doch schon am Abend war es dann so weit.

