"Ich fühle mich betrogen", sagt die 80-jährige Siegrid Barthel und weist auf den Brief in ihren Händen. Der Brief von der KONSUM-Genossenschaft, bei der sie schon zu DDR-Zeiten Marken klebte für ein paar Prozent Rabatte am Jahresende. In dem Schreiben berichtet der KONSUM stolz von Umsatzsteigerungen und fast einer Million Euro Gewinn, und das "trotz umfangreicher Investitionen in das Filialnetz".