Taylor Swift und Co.: Wie teure Tickets Newcomern schaden

Nach der unfreiwilligen Pause in der Corona-Pandemie startet die Live-Branche wieder richtig durch: Megastars gehen auf Welttournee. So wird auch Taylor Swift in diesem Jahr siebenmal in Deutschland auftreten. Zehntausende Fans freuen sich auf Konzerte in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, im Hamburger Volksparkstadion und im Olympiastadion in München.