Deshalb will die Unesco in den nächsten Tagen bei ihrer Sitzung im chinesischen Fuzhou entscheiden, ob das Riff in Australien auf die Liste gefährdeter Naturerbestätten gesetzt wird. Die langfristigen Aussichten für das Great Barrier Reef, das seit 1981 zum Welterbe gehört, hätten sich von "schlecht" zu "sehr schlecht" entwickelt, so die UN-Organisation. Das wolle die Regierung in Canberra zwar weder hören noch öffentlich diskutieren - doch die Fakten würden für sich sprechen.