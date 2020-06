Sibirien: Öl-Ausbreitung in Arktis gestoppt

Bei dem Unglück in Norilsk waren Freitag vergangener Woche 21.000 Tonnen Diesel ausgelaufen und hatten weite Strecken des Flusses Ambarnaja verschmutzt. Die roten Ölfecken in der Tundra waren selbst aus dem All zu sehen. Umweltschützern zufolge handelte es sich um den schlimmsten derartigen Unfall in der Arktis überhaupt. Die Chefin der russischen Umweltschutzbehörde, Swetlana Radionowa, spricht von einem Unfall "beispiellosen Ausmaßes". Ihre Behörde ermittelt derzeit die Umweltschäden.