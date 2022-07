Die Soldatenmutter

Als ein Soldat vor ein paar Wochen ins Krankenhaus kam, merkte Romashka sofort, dass mit dem Jungen etwas nicht stimmte. Er war still, hatte Tränen in den Augen. "Junge, was ist los mit dir", fragte sie ihn. "Heute ist mein letzter Bruder gestorben", antwortete Ivan. "Seit heute bin ich Waise". Romashka bietet ohne zu zögern an: "Willst Du mein Sohn werden?". Und Ivan geradeheraus: "Ja, ich will."