Fakt bleibt: Hohe Krankenstände verursachen Kosten. " Vorschläge wie unbezahlte Karenztage würden die Last auf die Arbeitnehmer umlegen - finanziell oder in der Form, krank zur Arbeit zu gehen - insbesondere für Arbeitnehmer in nicht tarifvertraglich gebundenen Jobs", so Nicolas Ziebarth.