Am Prostatakrebs würden in diesem Jahr 78.800 Männer sterben, so die Prognose. Das sind zwar fast 4.000 mehr als 2015, was aber damit zusammenhänge, dass die EU-Bevölkerung älter geworden sei. Berücksichtigt man diese Tatsache bei den Berechnungen fiel die Mortalität in diesem Zeitraum um sieben Prozent. In Deutschland sei 2020 mit etwa 15.500 Todesfällen infolge von Prostatakrebs zu rechnen. Dass das Sterblichkeitsrisiko für diese Tumorart falle, führen die Forscher auf aktuelle Operations- und Therapietechniken zurück.