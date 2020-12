Ein Jahr nach dem Brand des Affenhauses in Krefeld ist das Strafverfahren nun beendet. "Meine Mandantin hat die Geldstrafe über 3.600 Euro akzeptiert", erklärte Verteidiger Oliver Allesch an diesem Donnerstag. Er habe das nötige Schreiben an das Amtsgericht gesendet. Statt bislang 9.000 Euro wurden 180 Tagessätze à 20 Euro festgesetzt.