Wismar: Kreuzfahrtschiff "Disney Adventure" verlässt Dock

Eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt - die "Disney Adventure" hat am Sonntagmorgen nach rund siebenjähriger Bauzeit die Werfthalle in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern verlassen. Schlepper zogen das Schiff vom Dock an den Ausrüstungskai. Dort soll es den letzten Schliff erhalten.