Mit rund tausend Einsatzkräften hat die Polizei am Gründonnerstag in Weitefeld und Umgebung nach einem Tatverdächtigen gesucht. Der aus einem Nachbarort stammende 61 Jahre alte Alexander Meisner wird verdächtigt, drei Menschen ermordet zu haben.

"Wir suchen Flächen ab, wir suchen auch Gewässer ab mit Sonargerät und erhoffen uns da Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang zu bringen sind", sagte Jürgen Fachinger, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Koblenz.

Es ist möglich, dass der Tatverdächtige sich noch in der Gegend aufhält, oder dass wir möglicherweise eine leblose Person irgendwann irgendwo finden.

Im Westerwald wird eine ganze Familie grausam getötet. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Mörder. Sein Name: Alexander Meisner.

Gewaltverbrechen im Westerwald: Drei Tote, Motiv unklar

Aus Weitefeld im Westerwald war am 6. April gegen 4 Uhr morgens bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Eine 44-jährige Frau brauchte dringend Hilfe. Als die Streifenbeamten eintrafen, war die Anruferin tot.

Spuren am Tatort brachten die Polizei auf die Spur von Alexander Meisner. Wegen eines versuchten Totschlags und anderer Delikte hat er schon mehrere Jahre im Gefängnis verbracht.

Aktenzeichen XY … Ungelöst berichtet über den Fall

Am Mittwochabend unterstützte die ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ... Ungelöst " die Suche nach dem Tatverdächtigen. Während und nach der Sendung sind nach Angaben der Polizei rund 90 Hinweise aufgenommen worden, darunter auch eine Meldung aus dem Bekanntenkreis.

"Dieser, der sich da gemeldet hat, ist der Polizei auch schon bekannt. Aber trotzdem wird man da jetzt noch mal Rücksprache halten", sagte Stephanie Wossilus vom Landeskriminalamt Bayern am Ende der Sendung.

Bleibt natürlich abzuwarten, was da dran ist.

Nachdem in einem Haus in Weitefeld die Leichen einer dreiköpfigen Familie gefunden wurden, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Für die Suche wird nun ein Hubschrauber genutzt.

Insgesamt waren laut Polizei 30 Kriminalbeamtinnen und -beamte am Abend damit beschäftigt, Hinweise zu dem Fall aufzunehmen, wie Moderator Rudi Cerne sagte.

Auffällige Narben: Erkennungsmerkmale des Täters

Cerne nannte mehrere Erkennungsmerkmale des Täters. Unter dem rechten Auge habe er ein größeres Muttermal, Narben befänden sich am rechten Oberarm, am linken Unterarm und an einer Augenbraue.