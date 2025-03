21-Jährige hundert Mal zu schnell gefahren - Festnahme

Die 21-Jährige geriet gleich in 100 Fällen in eine Radarkontrolle (Symbolbild)

Nachdem sie mehr als 100 Mal zu schnell gefahren sein soll, hat die Polizei eine Autofahrerin in Stuttgart vorläufig festgenommen. Die 21-Jährige soll die Tempoverstöße in den vergangenen sechs Monaten begangen haben, wie die Beamten mitteilten.

25 Punkte in Flensburg - aber nur rechnerisch

Durch die vielen Verstöße seien zudem 25 Punkte in Flensburg zusammengekommen. Das bedeute aber nicht, dass der Punktestand der 21-Jährigen nun tatsächlich 25 beträgt, erklärt ein Sprecher des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg.

Sollte die Frau bislang also keine Punkte in Flensburg haben, werde sie wohl am Ende von Stufe 1, also bei drei oder vier Punkten, eingeordnet. Es habe auch schon Fälle gegeben, bei denen es sich theoretisch auf 3.000 Punkte aufsummiert hätte, so der Sprecher. "Niemand bekommt tatsächlich so viele Punkte." Fahrverbote können aber auch unabhängig vom Punktekonto erteilt werden.