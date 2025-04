Am Sonntag, 6. April 2025, ging gegen 4 Uhr morgens bei der Polizei in Rheinland-Pfalz ein Notruf ein: Eine 44-jährige Frau aus Weitefeld im Landkreis Altenkirchen im Westerwald brauchte dringend Hilfe.

Mutmaßlicher Mörder auf der Flucht

Der Polizei gelang es, forensische Spuren am Tatort zu sichern. Diese lenkten den Tatverdacht gegen den 61-jährigen Alexander Meisner. Er wohnt in einem Nachbarort und wird nun dringend gesucht.

Nachdem in einem Haus in Weitefeld die Leichen einer dreiköpfigen Familie gefunden wurden sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Für die Suche wird nun ein Hubschrauber genutzt.

Personenbeschreibung

Alexander Meisner ist 61 Jahre alt, 1,74 Meter groß, schlank, hat blau-graue Augen, seine braunen Haare trug er zuletzt etwas länger. Unter dem rechten Auge hat er ein größeres Muttermal. Er hat mehrere Narben: am rechten Oberarm, am linken Unterarm und an einer Augenbraue. Auffällig auch ein Tattoo: der Name "Katja" am linken Handrücken in russischer Schreibweise.