Aktenzeichen XY vom 16.4.2025: Erste Ergebnisse

Angriff nach Disko-Besuch: Belohnung zur Ergreifung der Täter

Ein junger Mann wurde in Schwentinental nach einem Club-Besuch so brutal geschlagen, dass er einen doppelten Kieferbruch erlitt. Der Fall hat die Zuschauerinnen und Zuschauer so sehr bewegt, dass sich gleich mehrere gemeldet haben, eine Belohnung auszusetzen. Die Anruferinnen und Anrufer werden nun von der Polizei kontaktiert.

Dreifach-Mord: Mehrere Hinweise zur Fahndung nach Alexander Meisner

Vermisster 23-Jähriger: Keine neuen Erkenntnisse

Seit einem Jahr ist der damals 23-jährige Paul Burdach aus Rathenow spurlos verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass der junge Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. In diesem Fall blieb es, was Hinweise betrifft, bisher sehr ruhig.

Raubüberfall auf Rentner: Hinweis zu ähnlichen Fällen

Beim Überfall auf einen 86-Jährigen in Hamburg gab es eine Besonderheit: Das Opfer war unter einer laufenden Dusche an einen Stuhl gefesselt worden. Hier bekamen die Ermittler Hinweise auf ähnlich gelagerte Fälle. Nun muss überprüft werden, ob diese Taten eventuell mit dem Überfall in Hamburg in Verbindung stehen könnten.