Die genauen Abläufe in dieser Nacht sind bis heute ein Rätsel. Fest steht: Alban Mula und Artan Bushataj fuhren am 7. Januar 1999 zu einem Treffen in Essen-Schonnebeck - doch mit wem sie verabredet waren, ist unklar. Kurz darauf, gegen 23:10 Uhr, wurden die beiden Männer erschossen. Der Tatort liegt nahe einer Unterkunft für Asylbewerber in der Straße "Garnbleiche".