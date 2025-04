Aktenzeichen XY vom 16.4.2025 : Nach Disko-Besuch zusammengeschlagen

16.04.2025 | 20:15 |

Eine Party-Nacht endete für einen jungen Mann in einer Katastrophe. Wie es genau dazu kam, ist noch immer unklar: Das Opfer kann sich an die Tat in Schwentinental nicht erinnern.