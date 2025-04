XY-Szenenfoto: Das Opfer musste während der Tat in Hamburg-Duvenstedt stundenlang unter der Dusche in seinem eigenen Zuhause in Hamburg ausharren.

Erzwungene Herausgabe des Tresorcodes

Am 5. Juli 2023 gegen 9 Uhr klingelte es an der Haustür des Witwers. Davor stand ein unbekannter Mann, der den 86-Jährigen zuerst in ein Gespräch verwickelte und ihn dann in den Hausflur drängte. Als sich der Rentner wehrte, kam es zum Gerangel.