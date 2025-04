Am Tag vor seinem Verschwinden besuchte Paul Burdach den örtlichen Baumarkt in Rathenow. Er war in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes. Zusammen holten die Männer ein großes Paket ab - darin: ein Paletten-Hubwagen. Ein Freund von Paul Burdach hatte ihn zuvor online bestellt. Der 23-Jährige besaß keinen Führerschein. Deshalb fuhr sein Begleiter das Paket zu ihm in die Wohnung.