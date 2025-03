Aktenzeichen XY: 13-Jährige von eigenem Vater erschossen

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um das spurlose Verschwinden einer Frau. Wurde sie Opfer eines Verbrechens?

Die 13-jährige Souzan stammt aus einer irakischen Familie. Im Mai 2011 sucht sie Hilfe beim Jugendamt und zieht in ein Kinderheim. Der Grund: Ihr eigener Vater soll mehrfach gewalttätig gegenüber dem Kind geworden sein.

Am 5. Dezember 2011 kommt es in der Jugendbehörde im niedersächsischen Nienburg zu einer Aussprache zwischen dem Mädchen und ihrem Vater. Doch das Treffen endet in einer Katastrophe. Vor den Augen von Mitarbeitern des Jugendamts und der Mutter soll Souzans eigener Vater eine Waffe gezogen und die 13-Jährige aus nächster Nähe erschossen haben.