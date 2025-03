Aktenzeichen XY: Einbruch und Gewalt gegen Senioren in Köln

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um das spurlose Verschwinden einer Frau. Wurde sie Opfer eines Verbrechens?

Gegen 9:30 Uhr dringen zwei maskierte Männer über die Balkontür in ein Wohnhaus in Köln-Westhoven ein. Im Obergeschoss suchen die bislang unbekannten Diebe nach Wertgegenständen, als plötzlich die 72-jährige Bewohnerin auf sie trifft. Die Täter überwältigen die Frau und attackieren auch ihren Lebensgefährten, der ihr zu Hilfe eilen will.