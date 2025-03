Aktenzeichen XY vom 26.3.2025: Erste Ergebnisse

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um das spurlose Verschwinden einer Frau. Wurde sie Opfer eines Verbrechens?

Frauenleiche im Vierwaldstättersee/Schweiz

In der Nacht vom 20. auf den 21. September 2014 wurde die Leiche der 36-jährigen Emiliya Emilova im Vierwaldstädtersee aufgefunden. Ihr Mörder ist bis heute unbekannt. Zu dem Fall gingen die meisten Hinweise ein. Darunter auch ein konkreter Hinweis, der den Schweizer Beamten eventuell einen neuen Vorsprung bei der Lösung des Falls verschafft.

Nächtlicher Überfall in Wohnhaus

Mit hervorragenden Überwachungsbildern fahndete die Kripo Köln nach zwei unbekannten Männern, die im Mai 2024 gemeinsam zwei Senioren in ihrem Wohnhaus überfallen haben. Kameras auf dem Nachbargrundstück zeichneten die beiden vor und nach der Tat auf. Kaum waren die Bilder ausgestrahlt, meldete sich eine Zeugin. Sie lieferte den Kölner Beamten am Telefon eine heiße Spur, die nach Duisburg führt. Nun gilt es, dieser Spur nachzugehen.

Seit Jahren vermisst: Phoonsuk Düstersiek

Einen äußerst mysteriösen Fall stellte die Kripo in Anklam bei XY vor: Seit dem 16. Januar 2020 suchen die dortigen Ermittler nach Phoonsuk Düstersiek, die als Prostituierte arbeitete und bis heute spurlos verschwunden ist.



Hier meldete sich noch während der Sendung eine alte Freundin der Vermissten. Sie gab an, dass die Vermisste an dem Abend noch einen weiteren Freier treffen wollte, von dem die Ermittler bislang noch keine Kenntnis hatten. Handelt es sich hierbei um ihren Mörder?