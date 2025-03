Aktenzeichen XY: Verbrechen um vermisste Frau in Stralsund

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um das spurlose Verschwinden einer Frau. Wurde sie Opfer eines Verbrechens? 26.03.2025

Phoonsuk Düstersiek stammt aus Thailand und lebt in Lippe in Nordrhein-Westfalen. Sie ist verheiratet und betreibt seit vielen Jahren einen "mobilen Erotikservice". Dabei bereist sie verschiedene Städte in ganz Deutschland. In jeder Stadt hält sie sich etwa eine Woche lang auf.

XY-Szenenfoto: Phoonsuk Düstersiek betrieb einen mobilen Erotikservice. Quelle: ZDF

Maximal drei Stationen fährt sie üblicherweise pro Tour ab. Vor Ort bucht sie eine sogenannte Termin- oder Modellwohnung - das sind Apartments, die speziell an Prostituierte vermietet werden und dementsprechend ausgestattet sind. Dann inseriert sie in Zeitungen und im Internet und bietet dort ihren Service an.

Doppelleben

Phoonsuk Düstersiek lebt ein Leben voller Geheimnisse. Denn ihr Ehemann weiß nichts von ihrer Tätigkeit als Prostituierte. Sie hat neben ihrem Gatten zudem mehrere Lebenspartner, zu denen sie bereits seit vielen Jahren langfristige Beziehungen pflegt.

Auch von ihrem Drogenkonsum weiß kaum jemand. Bei ihren Ermittlungen stößt die Polizei schnell auf viele mögliche Motive für ein Verbrechen: Eifersucht, Geld, Drogen, Spiel- oder Wettschulden, auch eine sexuell motivierte Tat ist denkbar.

Phoonsuk Düstersiek wird seit 2020 vermisst. Quelle: Kripo Anklam

Fest steht: Vom 11. bis 19. Januar 2020 mietet sich Phoonsuk Düstersiek in eine Modellwohnung in Stralsund ein. Am 15. Januar hat sie letztmalig Kontakt zu ihrem Ehemann. Das letzte Lebenszeichen stammt vom Donnerstag, 16. Januar 2020. Drei Tage später lässt der Vermieter die Wohnungstür durch Polizei und Feuerwehr öffnen.

Anzeichen für ein Verbrechen

Dort offenbart sich ein seltsames Bild. Das gesamte Apartment wirkt, als ob seine Bewohnerin es nur kurz verlassen habe. In der Pfanne liegt ein fertig gebratenes Fischfilet, Getränke stehen auf dem Tisch. Das Licht brennt in der gesamten Wohnung. Das Handyladekabel steckt noch in der Dose.

Doch die Ermittler finden auch Blutspuren auf dem Bett, die später eindeutig Phoonsuk Düstersiek zugeordnet werden können. Das Laken sowie die Bettbezüge fehlen. Außerdem sind ihre persönlichen Dokumente, Papiere, Geldbörse, Notizbuch mit Adressen und Kontakten sowie ihre beiden Handys (Privat und Arbeit) und vermutlich mindestens 5.000 Euro Bargeld verschwunden. Die Funkzellenauswertung wird später ergeben: Ihre Handys wurden beide am 16. Januar 2020, um 22:36 Uhr ausgeschaltet.

Personenbeschreibung

Phoonsuk Düstersiek war bei ihrem Verschwinden im Januar 2020 57 Jahre alt, 1,59 Meter groß, etwa 47 Kilogramm schwer. Sie hatte lange, dunkle Haare und braune Augen. Auffällig: zwei Tattoos auf einer Schulter. Es sind die sakralen buddhistischen Zeichen Sak Yant bzw. Hah Taew.

Das Tattoo auf der linken Schulter der Vermissten Quelle: Kripo Anklam

Wichtige Örtlichkeiten

Phoonsuk Düstersiek verschwand aus der Terminwohnung in der Sackgasse 13 in Stralsund. Mantrailer-Hunde führten die Polizei später auf die nahe Insel Rügen, dort endete ihre Geruchsspur.

Von der Terminwohnung in Stralsund verfolgen Mantrailer-Hunde ihre Spur bis auf die Insel Rügen. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Was ist am Abend des 16. Januar 2020 in der Terminwohnung von Phoonsuk Düstersiek geschehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Vermissten machen?

Wer hat in Stralsund oder auf der Insel Rügen Beobachtungen gemacht, die mit dem Verschwinden von Phoonsuk Düstersiek zusammenhängen könnten?

Zuständig Kripo Anklam über Polizei Stralsund, Telefon: 03831 / 28 30 414

Ab 27. März: 03971 / 25 10

