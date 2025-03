Aktenzeichen XY: Leiche im Vierwaldstättersee in der Schweiz

Emiliya Emilova stammt aus Bulgarien , wohnte zuletzt in Aarburg und arbeitete auf dem Luzerner Straßenstrich im so genannten Ibach-Quartier, einem Gewerbegebiet am Rande der Stadt, Richtung Emmen. Eine Kollegin beobachtete, wie sich Emiliya Emilova am späten Abend des 20. September 2014 Hand in Hand mit einem Mann zu Fuß vom Straßenstrich entfernte.