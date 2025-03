Aktenzeichen XY: Raub auf Apotheke in Neunkirchen-Seelscheid

Am 23. November 2023, gegen 18:25 Uhr stürmt ein unbekannter Mann in eine Apotheke in Neunkirchen-Seelscheid, knapp 15 Kilometer nordöstlich von Siegburg in Nordrhein-Westfalen. Der Unbekannte bedroht die beiden Angestellten mit einem Messer. Während sich eine der Mitarbeiterinnen auf die Toilette flüchten und dort einschließen kann, ist ihre Kollegin dem Täter hilflos ausgeliefert. Der Fremde hält sie fest, bedroht sie massiv mit dem Messer und zerrt sie Richtung Kasse. Im Gerangel reißt er dem Opfer die Kette vom Hals.