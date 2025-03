Aktenzeichen XY: Raubüberfall auf Tankstelle in Nordhessen

Eine Woche vor Weihnachten überfallen zwei junge Männer abends eine Tankstelle in einem kleinen Ort in Nordhessen. Innerhalb von 20 Sekunden erbeuten sie mehrere hundert Euro.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um das spurlose Verschwinden einer Frau. Wurde sie Opfer eines Verbrechens? 26.03.2025

Der Weihnachtsmarkt in der Kasseler Innenstadt ist am Samstagabend, 16. Dezember 2023, gut besucht. Möglicherweise streifen auch zwei junge Männer zwischen den Ständen umher. Um 19:45 Uhr steigen sie in der Nähe, am Scheidemannplatz, in einen Linienbus.

Der Bus ist mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Anhand der Aufnahmen kann die Kripo später die 30-minütige Fahrt der beiden Männer nachvollziehen. Der fast vollbesetzte Bus der Linie 110 fährt von Kassel nach Wolfshagen. Doch die beiden Männer steigen früher aus.

XY-Szenenfoto: Ein Mann mit auffälligem Pullover überfällt eine Tankstelle. Quelle: ZDF

Auffällige Kleidung

Um 20:15 Uhr hält der Bus am Ortseingang von Ehlen, einem Stadtteil von Habichtswald - etwa 15 Kilometer westlich von Kassel. Hier verlassen die Männer den Bus an der Haltestelle "Gartenstraße".

Niemand hat offensichtlich auf ihr auffälliges Äußeres geachtet: Obwohl die Pandemie längst vorbei ist, tragen beide noch Masken wie zur Corona-Zeit. Einer von ihnen hat außerdem ein dunkles Sweat-Shirt an, auf dessen Rückseite unübersehbar der Schriftzug "ROCKY BALBOA" zu sehen ist. So hieß die Hauptperson aus dem legendären Kinofilm "Rocky".

Wer hat die Tatverdächtigen am 16. Dezember 2023 im Bus gesehen? Quelle: Kripo Kassel

Auf dem Video aus dem Bus sieht man außerdem, wie die beiden in Richtung Ortschaft gehen. Dann verschwinden sie aus dem Blickfeld der Kamera. Es dauert eine halbe Stunde, bis vermutlich dieselben Männer wieder in Erscheinung treten - und zwar an der Tankstelle am Ortseingang von Ehlen. Zwei Einkaufstüten sowie die Rucksäcke, die auf den Überwachungskamera-Bildern im Bus zu sehen waren, haben sie nicht mehr bei sich.

Überfall mit Pistole

Um 20:45 Uhr stürmen zwei maskierte Männer in das Kassenhaus der Tankstelle. Sie haben eine Pistole dabei und eine leere Plastiktüte. Während einer der Männer an der offenen Eingangstür stehenbleibt, läuft sein Begleiter zum Kassierer. Er bedroht ihn mit der Pistole und verlangt die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Tankwart schüttet das Geld in die Plastiktüte, dann flüchten die beiden Männer. Ihre Beute: knapp 600 Euro.

Der Gesuchte stürmt in die Tankstelle. Quelle: Kripo Kassel

Wohin die Täter rennen, kann der Tankstellen-Mitarbeiter nicht sehen. Anhand der Videoüberwachung weiß man aber, dass die beiden Männer um die Tankstelle herumgelaufen sind, zurück ins Dorf.

Personenbeschreibungen

Die beiden Gesuchten sind 16 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß.

Der Wortführer sprach Hochdeutsch mit leichtem, südländischem Einschlag bzw. Jugendslang. Seine Kleidung: dunkler Hoodie mit dem Aufdruck "ROCKY BALBOA" und darunter "THE ITALIAN STALLION" auf der Rückseite, auf der Vorderseite eine stilisierte Boxszene mit Boxer im Ring. Dazu eine dunkle Jogginghose, schwarze Sportschuhe mit heller Sohle und ein schwarzer Mund-Nasen-Schutz.

Vergleichsstück: So soll der Pullover des Gesuchten ausgesehen haben. Quelle: Kripo Kassel

Der Begleiter trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und eine weiße FFP2-Maske. Beide Männer trugen bei der Tat orange-schwarze Arbeitshandschuhe.

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt einen oder beide Tatverdächtige anhand der Videoaufnahmen?

Wer ist am Samstag, dem 16.12.2023, zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr ebenfalls mit dem Linienbus 110 von Kassel Richtung Wolfshagen gefahren und hat die Tatverdächtigen dort gesehen?

Der Tatort liegt 16 Kilometer von Kassel entfernt in Habichtswald-Ehlen. Quelle: Google Earth / ZDF

Wer weiß, wo sich die Tatverdächtigen nach der Busfahrt und vor dem Überfall - also zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr - in Habichtswald-Ehlen aufgehalten und ihre Rucksäcke und Einkaufstüten deponiert haben?

Wer hat die beiden Männer am Tatabend nach 20:45 Uhr auf der Flucht durch Habichtswald-Ehlen gesehen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig:

Kripo Kassel, Telefon: 0561 / 910 44 44

Ab 27. März: 0561 / 91 00

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.