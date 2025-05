Aktenzeichen XY vom 14. Mai: Das sind die ersten Ergebnisse

In der aktuellen Sendung ging es unter anderem um eine Männerleiche in einer Sickergrube. Zudem startete der XY-Preis in die nächste Runde. 14.05.2025 | 91:46 min

Rege Zuschauerbeteiligung nach der aktuellen XY-Sendung . Wie erhofft meldeten sich viele Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber - im Studio und auch bei den ermittelnden Dienststellen. Ist eine heiße Spur dabei?

Mord auf offener Straße: Hinweise zum Umfeld des Opfers

Die Kripo Frankfurt fahndet nach dem Mörder von Dario Klecina, der 2022 in Frankfurt auf offener Straße erschossen worden war. Hinweise kamen zum Umfeld des Opfers und seinen Auslandsaufenthalten. Vieles spricht für einen Auftragsmord.

Die Kripo ist auf Hinweise gestoßen, dass der Ermordete Kontakte zur organisierten Kriminalität hatte. Dies scheint sich durch Hinweise von XY-Zuschauern zu bestätigen.

Auch zu den zahlreichen Auslandsaufenthalten Klecinas in Spanien , den Niederlanden und Österreich gibt es neue Erkenntnisse. Die Hoffnung der Ermittler: Ein klareres Bild vom Opfer zu bekommen und darüber dem Täter auf die Spur zu kommen.

Mordfall Reiner Pommerening: Vielversprechende Hinweise

Seit vielen Jahren beschäftigt die Kripo Bochum ein mysteriöser Mordfall. Reiner Pommerening aus Köln war ermordet in einen Sickerschacht in Bochum gefunden worden. In den Tagen vor dem Mord war er mehrmals in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen worden.

Von diesem gibt es Phantombilder und eine Beschreibung seines Tattoos. Unabhängig voneinander meldeten sich zwei Zuschauer, die sich an einen Mann erinnern können, der dem Phantombild ähnlichsieht und der auch eine entsprechende Tätowierung hatte. Dies hört sich für die Kripo sehr vielversprechend an. Erste Ermittlungen laufen.

Überfall auf Rentnerin: Geraubter Möbeltresor offenbar aufgefunden

In der Nähe von Aschaffenburg wurde eine Frau in ihrem Haus überfallen, am helllichten Tag. Die Täter hatten vermutlich gewartet, bis der Ehemann das Haus verlassen hatte. Dann schlugen sie zu. Zu diesem Fall wurden unter anderem Schmuckstücke gezeigt, die die Täter geraubt hatten.

Dazu kamen bisher keine Hinweise, wohl aber zu dem Möbeltresor, den die Täter geraubt hatten. Ein Zuschauer gab an, einen solchen im Wald gefunden zu haben. Nun wird überprüft, ob es tatsächlich der von dem gezeigten Überfall ist.