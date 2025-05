In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um eine Männerleiche in einer Sickergrube. Die Kripo hofft wieder auf wertvolle Hinweise der Zuschauer.

Wurde Opfer in die Falle gelockt?

Am Abend des 11. September 2019 soll Shpendi Malo das spätere Opfer per Handy in die Dölauer Heide gelockt haben, einen Stadtwald in Halle (Saale). Dort soll er den jungen Mann erstochen haben. Das Opfer starb noch am Tatort. Um die Tat zu vertuschen, wurde die Leiche in einen Graben geworfen und mit Laub bedeckt. Vier Tage später wurde sie von Spaziergängern gefunden.