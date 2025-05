Einer der Täter trug beim Betreten des Supermarkts in Waldrach bei Trier einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Mittwochabend, 23. April 2025: Kurz vor Ladenschluss, gegen 21 Uhr, betraten zwei Männer eine Norma-Filiale in der Straße "In der Köschwies" in Waldrach bei Trier. Einer verschwand zunächst im Verkaufsbereich.