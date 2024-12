Fall Pelicot: Urteile im Vergewaltigungsprozess erwartet

Im Mammutprozess um die etwa 200 Vergewaltigungen an Gisèle Pelicot soll am Vormittag das Urteil gesprochen werden.

Das Mammutverfahren um jahrelange Vergewaltigung in Südfrankreich mit 51 Angeklagten neigt sich dem Ende zu. Die Entscheidung des Gerichts rund um den Missbrauch an Gisèle Pelicot wird nach 14 Verhandlungswochen am Vormittag erwartet.