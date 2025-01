Tote nach Schüssen in Firma bei Heilbronn - Täter flüchtig

Täter auf der Flucht : Zwei Tote nach Schüssen in Firma bei Heilbronn

07.01.2025 | 21:35 |

In Baden-Württemberg sind zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in einer Firma in Bad Friedrichshall. Der Täter ist noch nicht gefasst.