Berlin-Hamburg: Normaler Zugverkehr ab Mittag erwartet

Fernverkehr war nach mutmaßlichem Brandanschlag beeinträchtigt

Nach einem Sabotageakt am Freitag war der Fernverkehr der Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt gewesen. Das große Chaos an den betroffenen Hauptbahnhöfen in Hamburg und Berlin blieb jedoch aus.

Am Samstagmorgen war die Lage in Hamburg ruhig. Nur einzelne Reisende standen an den Gleisen, von denen Verbindungen nach und über Berlin abfahren sollen.

Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt

In der Nacht zum Freitag wurden der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt. Auf der linken Plattform Indymedia tauchte ein Bekennerschreiben auf.