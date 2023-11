Mehrere Verletzte: Schüsse auf Uni-Campus in Baltimore

An der Morgan State University im US-amerikanischen Baltimore hat es einen Schusswaffenangriff gegeben. Laut US-Medien gab es mehrere Verletzte. Der Campus sei abgeriegelt worden. 04.10.2023 | 0:23 min

Bei Schüssen auf einem Universitätscampus in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland sind fünf Menschen verletzt worden. Polizeichef Richard Worley sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit), die Opfer seien zwischen 18 und 22 Jahren alt. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.

Vier der Opfer seien Studenten der Morgan State University. Festnahmen vermeldete die Polizei in der Großstadt zunächst nicht und machte auch keine Angaben zu Verdächtigen.

Anzahl der Täter noch unklar

Nach den Schüssen am Dienstag hatten Beamte am Abend den Südzugang zum Campus in der Nähe der Wohnheime abgeriegelt, ein Polizeihubschrauber drehte Runden über dem Komplex. Ende 2022 waren nach Angaben der Universität mehr als 9.000 Studierende eingeschrieben. Die Morgan State University wird traditionell von schwarzen Studierenden besucht.