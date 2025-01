U-Haft für Signa-Gründer René Benko

Der ehemalige österreichische Immobilien-Investor René Benko muss in Untersuchungshaft. Das Wiener Landgericht für Strafsachen gehe von Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr aus, sagte eine Sprecherin. Die Anordnung der Untersuchungshaft ist demnach rechtskräftig und gilt vorerst bis 7. Februar. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe war am Vortag in Innsbruck festgenommen worden.