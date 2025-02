Angriff in Berlin: Mann am Holocaust-Denkmal schwer verletzt

Polizei fahndet nach Täter : Mann am Holocaust-Denkmal schwer verletzt

21.02.2025 | 20:20 |

Am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte ist ein Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Am Tatort laufen die Ermittlungen, so die Polizei.