Israelfeindliche Parole: Berliner Gericht verhängt Geldstrafe

Wegen der Verwendung der israelfeindlichen Parole "From the river to the sea - palestine will be free" ist eine Frau vom Berliner Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Die 22-Jährige verwendete sie bei einer verbotenen Versammlung am 11. Oktober in Neukölln, wie eine Gerichtssprecherin in Berlin am Dienstag erklärte.