Schwere Kugelbomben-Explosion an Silvester: Razzia in Berlin

Razzia nach Kugelbomben-Explosion in Berlin: Einsatz nach Silvestervorfall

Knapp drei Monate nach der Explosion einer illegalen Kugelbombe mit schweren Schäden im Berliner Ortsteil Schöneberg hat die Polizei Verdächtige identifiziert. Rund 150 Polizisten durchsuchten deren Wohnungen in den Stadtteilen Schöneberg und Neukölln, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Kugelbomben sorgten in der Silvesternacht für Verwüstung und Tragödien. Die illegalen Sprengsätze sind verboten, doch der Handel floriert.

Böllerverbot in Berliner Pallasstraße

Die betroffene Pallasstraße liegt im Steinmetzkiez, in dem es in zurückliegenden Silvesternächten und auch an Halloween immer wieder zu Krawallen kam. Deshalb galt für den Bereich - neben dem Alexanderplatz und einem Teil der Sonnenallee - auch beim vergangenen Jahreswechsel ein Böllerverbot.