Berlin: Unbekannte werfen Obdachlosen in die Spree

Bislang Unbekannte haben einen obdachlosen Mann in der Nacht zu Samstag in Berlin im Stadtteil Friedrichshain in die Spree geworfen.

Nach bisherigem Kenntnisstand nächtigte der 42-Jährige gegen 0.30 Uhr in einem Park im Bereich der Mühlenstraße, als er von mindestens vier Unbekannten gepackt und in Richtung Uferkante gezerrt worden sein soll, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Dort sollen sie ihn dann in die Spree gestoßen haben.