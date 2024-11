"Wir leben in Gefahr": So (un)sicher ist Berlin für Juden

Noam Petry (22) studiert Medizin an der Berliner Charité. Er engagiert sich in der Jüdischen Studierendenunion, kämpft seit Jahren gegen Antisemitismus , erlebte bereits antisemitische Vorfälle an Unis. "Jüdische Symbole trage ich in der Öffentlichkeit nicht", sagt er, "wenn ich Besuch aus Israel bekomme, versuchen wir, auf der Straße Englisch und nicht Hebräisch zu sprechen."